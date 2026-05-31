Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу выросло до 11

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество мирных жителей, пострадавших от удара украинского беспилотника по Геническу, увеличилось до 11 человек.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По словам губернатора региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

Ранее глава региона сообщил, вечером 31 мая ВСУ нанесли удар по многоквартирным домам. В Геническе Херсонской области пострадали несколько человек, подтверждена гибель шестилетнего ребёнка 2020 года рождения.