Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 19:05

Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу выросло до 11

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество мирных жителей, пострадавших от удара украинского беспилотника по Геническу, увеличилось до 11 человек.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По словам губернатора региона, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ
Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ

Ранее глава региона сообщил, вечером 31 мая ВСУ нанесли удар по многоквартирным домам. В Геническе Херсонской области пострадали несколько человек, подтверждена гибель шестилетнего ребёнка 2020 года рождения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Владимир Сальдо
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar