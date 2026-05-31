Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ

Мародёрство в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Херсоне и других населённых пунктах на правом берегу Днепра приобрело системный характер. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Мародёрство на правобережье приняло системный характер. Вначале выносили всё, что можно было быстро забрать вручную. Сейчас чаще речь идёт о занятии домов и квартир, вывозе имущества, использовании частного жилья под размещение военных. Главная проблема в том, что у людей почти нет защиты. Жаловаться тем, кто сам прикрывает военных, бессмысленно. Поэтому многие молчат, терпят или пытаются уехать», — сказал он.

По словам Сальдо, жители Херсона сталкиваются с ситуациями, когда после возвращения домой находят своё жильё занятым. Губернатор отметил, что значительную часть ценного имущества уже вывезли. При этом, по его словам, мародёров интересуют не только деньги и техника, но и само жильё.