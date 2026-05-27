Два мирных жителя погибли и 14 ранены при ударах ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области за сутки в результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Горностаевке при артобстреле жилого сектора погибли женщина 1975 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Там же были ранены три женщины 1951, 1971 и 1988 годов рождения, их доставили в Геническую ЦРБ.

В Большевике Голопристанского муниципального округа удар беспилотника по частному сектору ранил трёх мужчин 1979, 1983 и 1993 годов рождения. В Великих Копанях Алёшкинского округа после атаки БПЛА пострадали ещё трое мужчин 1996, 2002 и 1984 годов рождения.

В Гладковке сброс боеприпаса с беспилотника по жилому сектору ранил женщину 1979 года рождения и мужчину 1977 года рождения. В Любимовке Каховского округа дрон ударил по легковому автомобилю, пострадали девушка 1999 года рождения и мужчина 1994 года рождения. В Виноградове женщина 1975 года рождения получила осколочные ранения поясницы после атаки БПЛА по частному сектору.

Также беспилотники повредили административные здания, торговые павильоны, жилые дома, легковой автомобиль и неэксплуатируемое здание пансионата. Кроме того, под обстрел попали Алёшки, Подлесное и Солонцы, а атакам БПЛА подверглись десятки населённых пунктов региона