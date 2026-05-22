Украина предложила России локальное перемирие

Киев выступил с инициативой ввести локальный режим прекращения огня в Херсонской области. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, передаёт «Страна.ua».

Речь идёт об эвакуации мирного населения из населённого пункта Олешки и нескольких соседних поселений. Вывезти планируют около шести тысяч человек.

По словам омбудсмена, техническая сторона процесса уже полностью согласована. Теперь украинская сторона ожидает ответа относительно конкретных сроков начала операции.

«Мы ждём дату от российской стороны, когда будет начат процесс прекращения огня и начнётся физическая эвакуация», — заявил Лубинец.

Иных подробностей возможной гуманитарной паузы пока не приводится.

Незадолго до этого появилась информация о новой атаке беспилотников ВСУ на Херсонщину. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате были обесточены девять округов.