В Госдуме прокомментировали предложение Владимира Зеленского о так называемом «аэропортном перемирии». Депутат Виктор Соболев в беседе с Life.ru назвал заявления главы киевского режима лукавством и призвал не обращать на них особого внимания.

«Зеленский, как всегда, лукавит. Мы предлагали перемирие на День Победы, но оно было нарушено более 1000 раз. То, что говорит Зеленский, никак не отвечает ни обстановке, ни необходимым мерам. О каком перемирии может идти речь, когда буквально в воскресенье были нанесены удары по подмосковным городам, до этого — по НПЗ в Рязани, Туапсе», — заявил Соболев.

Депутат отметил, что идёт информационная война, а Зеленский, по его словам, является «расходным материалом для Запада». Соболев указал на крупномасштабные учения стран НАТО у границ России, включая отработку захвата Калининградской области и Карелии.

«Им необходимо, чтобы наши войска были как можно дольше связаны в зоне СВО. Поэтому на то, что говорит Зеленский, особого внимания обращать не надо — нам это не надо», — подчеркнул депутат.

Комментируя призывы Зеленского не ослаблять санкции против России, Соболев заявил, что эти ограничения не оказывают влияния на российскую экономику.

«Более того, благодаря санкциям мы наконец начали развивать свою промышленность — танкостроение, электронную промышленность. Если бы санкций не было, мы так бы и продавали нефть и газ и закупали всё за рубежом. Пусть не ослабляют — их уже 30 тысяч или больше», — добавил парламентарий.

Напомним, Владимир Зеленский предложил ввести так называемое «аэропортное перемирие». Он заявил, что главным приоритетом Киева сейчас является укрепление противоракетной обороны. А вот развитие собственной украинской ПВО, по его словам, — это большой шаг вперёд, но процесс будет долгим, если партнёры не дадут Украине достаточно денег.