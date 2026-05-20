Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у Украины не осталось ни одного функционирующего аэропорта. Даже военные, по его словам, давно разбомблены и непригодны для использования.

Депутат напомнил, что перемирия времён «Минска-1» и «Минска-2» позволили ВСУ перегруппироваться и подтянуть резервы. Сейчас, по его мнению, Киев снова пытается оттянуть время.

Журавлёв уверен, что Зеленский хочет потратить паузу на восстановление ПВО (опять за счёт Запада). Собственных технологий у Украины нет, а её элиты годами только выкачивали деньги из страны, ничего не развивая.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие с Россией. Также экс-комик отметил, что укрепление противоракетной обороны Украины является главным приоритетом Киева.