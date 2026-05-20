Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие с Россией

Владимир Зеленский объявил, что укрепление противоракетной обороны страны является главным приоритетом Киева. Украинский политик также предложил ввести «аэропортное перемирие», сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, развитие собственной украинской ПВО — большой шаг вперёд, однако процесс будет долгим, если партнёры не дадут Украине достаточно денег.

«Противоракетная оборона — это приоритет номер один», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он предложил ввести «аэропортное перемирие» и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.

В текущем году украинские власти намерены сосредоточиться на сотрудничестве с европейскими партнёрами для создания совместной антибаллистической системы. Также ожидаются конкретные инициативы от конференции в польском Гданьске.