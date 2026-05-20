Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 08:06

Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский объявил, что укрепление противоракетной обороны страны является главным приоритетом Киева. Украинский политик также предложил ввести «аэропортное перемирие», сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, развитие собственной украинской ПВО — большой шаг вперёд, однако процесс будет долгим, если партнёры не дадут Украине достаточно денег.

«Противоракетная оборона — это приоритет номер один», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он предложил ввести «аэропортное перемирие» и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.

В текущем году украинские власти намерены сосредоточиться на сотрудничестве с европейскими партнёрами для создания совместной антибаллистической системы. Также ожидаются конкретные инициативы от конференции в польском Гданьске.

Пулково и ещё девять аэропортов России возобновили работу
Пулково и ещё девять аэропортов России возобновили работу

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он одобрил планы по дальнобойным ударам по России в июне. Он добавил, что командование ВСУ также придумало стратегию действий на Покровском и Константиновском направлениях. Песков в ответ заметил, что это не те слова, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar