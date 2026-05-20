Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие с Россией
Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский объявил, что укрепление противоракетной обороны страны является главным приоритетом Киева. Украинский политик также предложил ввести «аэропортное перемирие», сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, развитие собственной украинской ПВО — большой шаг вперёд, однако процесс будет долгим, если партнёры не дадут Украине достаточно денег.
«Противоракетная оборона — это приоритет номер один», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он предложил ввести «аэропортное перемирие» и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.
В текущем году украинские власти намерены сосредоточиться на сотрудничестве с европейскими партнёрами для создания совместной антибаллистической системы. Также ожидаются конкретные инициативы от конференции в польском Гданьске.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он одобрил планы по дальнобойным ударам по России в июне. Он добавил, что командование ВСУ также придумало стратегию действий на Покровском и Константиновском направлениях. Песков в ответ заметил, что это не те слова, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.