Песков высказался об июньском плане Зеленского по «‎творческим» атакам на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по РФ на июнь не помогают переходу к мирному урегулированию. По словам представителя Кремля, подобная риторика из Киева звучит не впервые.

«Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры», — сказал Песков журналистам в Пекине.

Ранее Зеленский заявил об утверждении планов по применению дальнобойных средств поражения против России в июне. Он призвал «творчески развить» украинские дальнобойные удары.