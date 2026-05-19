Владимир Зеленский заявил об утверждении планов по применению дальнобойных средств поражения против России в июне. Об этом киевский главарь сообщил в вечернем обращении.

«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь», — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье. По словам Зеленского, по этим участкам определены решения, которые предстоит реализовать.

Ранее Life.ru писал, что спасением для Зеленского могло бы стать наступление армии России, так как смута в районе Киева может негативно сказаться на фронте, и чтобы не допустить этого, Вашингтон ослабит давление.