Зеленский заявил об утверждении дальнобойных ударов по России в июне
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский заявил об утверждении планов по применению дальнобойных средств поражения против России в июне. Об этом киевский главарь сообщил в вечернем обращении.
«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь», — сказал Зеленский.
Также он сообщил, что обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье. По словам Зеленского, по этим участкам определены решения, которые предстоит реализовать.
Ранее Life.ru писал, что спасением для Зеленского могло бы стать наступление армии России, так как смута в районе Киева может негативно сказаться на фронте, и чтобы не допустить этого, Вашингтон ослабит давление.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.