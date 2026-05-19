«Немало усилий»: Раскрыта роль Зеленского в сборе денег на вызволение Ермака
Владимир Зеленский и Андрей Ермак.
Владимир Зеленский, как утверждает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, приложил немало усилий к сбору средств на освобождение бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Без участия главаря киевского режима тот мог бы остаться под стражей.
«Зеленский приложил немало усилий, чтобы организовать сбор средств на освобождение своего соратника», — пишут журналисты.
Напомним, за Ермака внесли полный залог в размере спустя несколько дней после его помещения в СИЗО. Позже стало известно, что часть залога — 32 миллиона гривен (более 52 млн рублей) — перечислила фирма, которая связана с бывшим вице-премьер-министром Украины (2010-2012) Сергеем Тигипко.
