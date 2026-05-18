30 миллионов за свободу Ермака заплатила фирма из дела об отмывании денег

Стали известны подробности о компании, которая внесла залог за экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как пишет «Время.ua» со ссылкой на журналисткое расследование, 32 миллионов гривен (более 52 млн рублей) перечислила фирма, которая связана с бывшим вице-премьер-министром Украины (2010-2012) Сергеем Тигипко. Речь идёт о компании ООО «Стройэлектромонтаж» («СЭМ»), фигурировавшей в деле об отмывании денег.

Одним из его совладельцев является «КУА «ТЕМП», учреждённая кипрской Pandaiz Limited. Эту структуру контролирует Сергей Тигипко, ныне занимающий должность советника главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* (преемника Ермака на этом посту).

«Стройэлектромонтаж» создали в 2000 году в Днепропетровске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых построек. В 2017 году предприятие фигурировало в уголовном производстве Нацполиции о вероятной легализации средств, полученных преступным путём, и неуплате налогов. Также фирма упоминается в бизнес-среде как акционер и владелец ряда предприятий.

Директор компании Валерий Резник не ответил на звонки и сообщения журналистов.

Сергей Тигипко — украинский бизнесмен и политик, карьера которого охватывает как основание крупного бизнеса, так и работу на высших государственных должностях. Он известен как один из создателей группы «Приват» и основатель собственной финансово-промышленной группы. В политике он занимал посты министра экономики, главы Национального банка и вице-премьера, в частности во времена президентства Виктора Януковича. В 2014 году его фигура ассоциировалась с поддержкой «диктаторских законов», а в мае 2026 года стало известно о его назначении внештатным советником руководителя Офиса президента Украины.

Ранее сообщалось, что общую сумму залога за Ермака собрали как физические лица, так и коммерческие структуры. Среди граждан крупнейшую долю внёс бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров — 30 млн грн. От бизнеса активнее всех участвовало ООО «СУ «СЭМ» (32 млн грн). Почти столько же направило Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обвиняется в легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путём в ходе строительства элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. По версии следствия, эта схема связана с более масштабным делом о хищениях в компании «Энергоатом», где фигурируют близкие к власти бизнесмены и чиновники. Суд арестовал Ермака на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен. Сам он свою вину отрицает, называя обвинения бездоказательными. После нескольких дней в СИЗО необходимая сумма была собрана при участии друзей и ряда компаний, что позволило ему выйти на свободу.

