Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с заявлением после освобождения из СИЗО под залог. Он уверяет, что не собирается покидать страну.

«Искренне благодарен каждому, кто присоединился к сбору необходимой суммы залога — как людям, с которыми я знаком лично, так и тем, кого пока не знаю. Благодарю всех, кто поддерживает меня в этот непростой момент. Справедливость стоит того, чтобы за неё бороться», — написал Ермак в соцсетях.

Он добавил, что продолжает настаивать на своей невиновности и намерен доказать это в суде. Также Ермак утверждает, что останется на Украине.

«Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь на Украине и продолжаю делать то, что делал всё это время — работать на благо моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке», — заключил политик.

В мае 2026 года главу Офиса президента Андрея Ермака арестовали по делу об отмывании 460 млн грн ($10 млн) при застройке элитного поселка «Династия» под Киевом. Мерой пресечения избран арест на 60 дней с залогом в 140 млн грн, который впоследствии был внесен. По версии следствия, чиновник был частью организованной группы, а само расследование является эпизодом громкого дела о коррупции в энергетике, фигурирующего как «пленки Миндича». Пикантной деталью стало обнаружение в телефоне Ермака контактов астролога, с которым он согласовывал кадровые назначения. Западные медиа отмечают, что этот скандал наносит серьёзный удар по репутации Зеленского и способен поставить крест на евроинтеграционных устремлениях Украины.