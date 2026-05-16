Порча, арест и отказ от личной жизни: Калмыцкая шаманка рассказала о судьбе гадалки Ермака

Гадалка Вероника Фэншуй из-за своего ника сталкивается с проблемами в магии и личной жизни. Калмыцкая шаманка Елена Батыр в беседе с Life.ru объяснила, почему ей трудно завершать свои дела и проекты. По её словам, карма имени помогает ей находить общий язык с мужчинами и получать от них предложения о сотрудничестве, но одновременно ник содержит «порчу», которая мешает достичь целей.

«Карма имени у Вероники — находить хороший общий язык с мужчинами. Это не влияет на её магические действия. Её радуют именно приглашения в партнёрство к мужчинам. Иначе она могла бы консультировать Юлию Тимошенко или кого-то ещё. Это карма с настоящей фамилией Вероники», — отметила эксперт.

По словам шаманки, ник «Вероника Фэншуй» несёт порчу, мешающую достигать целей и раскрывать секреты работы. «Вероника Фэншуй» отбирает у неё магическую силу. Этот ник портит все её дела, включая магические», — отметила шаманка.

Магическая сила у Вероники почти отсутствует. За неё она готова «отдать свою любовную линию», но это не приносит результата. Батыр отмечает, что её сила выражена слабее, чем у обычного человека, и за неё она пыталась компенсировать любовью:

«За то, чтобы у неё было хотя бы столько, сколько у среднестатистического человека, она готова затронуть сердечную чакру», — пояснила наша собеседница.

Особое внимание Вероника уделила работе с Андреем Ермаком. Она выбрала именно его, потому что это мужчина, и это соответствует её карме.

«Встретились два одиночества, развели костёр, но костру разгораться не хочется. Она хотела развести костёр, и он хотел, но у них ничего не получилось. У него нет спичек, у неё нет дров», — объяснила Батыр.

Даже при искреннем желании помочь — из-за порчи и слабой магической силы результативности не было. Помощь не была ради денег — Вероника не показала ни монет, ни корысти.

Что ждёт гадалку дальше, по словам шаманки, не страшно: возможны конфликты и потеря части недвижимости, но серьёзных последствий не предвидится.

«Сидеть в тюрьме — это закрытый дом, не выпускают. Второе дно не показало, чтобы её убили. Сейчас она как будто попала в среду, и каждый будет её колоть. Смерти ничего не показало», — заключила Батыр.

11 мая сотрудники НАБУ провели обыски у Андрея Ермака и вручили ему подозрение. В ходе следственных действий была раскрыта переписка бывшего чиновника с абонентом по имени Вероника Фэншуй. По данным следствия, Вероника — гадалка, которая консультировала Ермака по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на руководителей НАБУ и САП. Возможно, экс-чиновник неоднократно просил её «сделать на смерть» глав антикоррупционных ведомств. Сам Ермак на суде отрёкся от связи с гадалкой и отрицал её участие в его решениях.