У гадалки Ермака нашли семью в России
Отец гадалки Ермака живёт в России, заявила её родственница
Отец Вероники Аникиевич живёт в России, у них с дочерью разные политические взгляды, рассказала родственница 51-летней женщины, которую СМИ называют гадалкой экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. При этом она никогда не позиционировала себя астрологом, подчеркнула собеседница RT.
«Гадалка Ермака раньше не была астрологом, и даже намёков на это не было», — отметила её родственница.
Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у Ермака обыски и вручили ему подозрение. В ходе процесса была раскрыта переписка экс-чиновника с абонентом по имени Вероника «Фэншуй» — гадалкой, которая консультировала его по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП. Возможно Ермак не раз просил гадалку «сделать на смерть» руководителям антикоррупционных ведомств. Сам он отрёкся от гадалки на суде.
