«Руководит Украиной уже шесть лет»: Опубликовано фото «Вероники Фэншуй» из дела Ермака

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал фото женщины, которую назвал «гадалкой» из дела бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По словам блогера, в материалах она фигурировала как «Вероника Фэншуй».

На снимке изображена обычная женщина без каких-либо внешних признаков влиятельного политического игрока. Шарий сопроводил публикацию ироничной подписью.

«Руководила Украиной шесть лет. Четыре года — в войну. Гадаю. Навожу порчу», — написал блогер.

Так он отреагировал на один из самых странных эпизодов антикоррупционного дела против Ермака. В опубликованных фрагментах, которые связывают с материалами расследования НАБУ, утверждается, что женщина давала бывшему главе офиса Зеленского эзотерические советы.

Сам по себе коррупционный скандал вокруг Ермака связан не с мистикой, а с подозрениями в возможной легализации крупных сумм через элитную недвижимость. По версии украинских антикоррупционных органов, речь может идти о сотнях миллионов гривен. Ермак причастность к таким схемам отрицал.

Но именно «мистический след» сделал историю ещё более резонансной. На фоне разговоров о влиянии Ермака на украинскую политику пользователи соцсетей теперь обсуждают не только деньги, недвижимость и залог, но и то, кто мог советовать одному из самых влиятельных людей в окружении Зеленского.