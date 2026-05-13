Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 13:26

«Руководит Украиной уже шесть лет»: Опубликовано фото «Вероники Фэншуй» из дела Ермака

Шарий опубликовал фото гадалки из дела Ермака

Та самая «Вероника Фэншуй». На вид — обычная женщина. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Та самая «Вероника Фэншуй». На вид — обычная женщина. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал фото женщины, которую назвал «гадалкой» из дела бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По словам блогера, в материалах она фигурировала как «Вероника Фэншуй».

На снимке изображена обычная женщина без каких-либо внешних признаков влиятельного политического игрока. Шарий сопроводил публикацию ироничной подписью.

«Руководила Украиной шесть лет. Четыре годав войну. Гадаю. Навожу порчу», — написал блогер.

Так он отреагировал на один из самых странных эпизодов антикоррупционного дела против Ермака. В опубликованных фрагментах, которые связывают с материалами расследования НАБУ, утверждается, что женщина давала бывшему главе офиса Зеленского эзотерические советы.

В частности, из материалов дела стало известно, что «Вероника Фэншуй» советовала Ермаку «тикать» из страны перед арестом. Кроме того, по её рекомендациям он проводил ритуалы против конкурентов, в том числе закапывал их фотографии на кладбище.

Сам по себе коррупционный скандал вокруг Ермака связан не с мистикой, а с подозрениями в возможной легализации крупных сумм через элитную недвижимость. По версии украинских антикоррупционных органов, речь может идти о сотнях миллионов гривен. Ермак причастность к таким схемам отрицал.

Ермак по совету гадалки закапывал фотографии глав САП и НАБУ на кладбище
Ермак по совету гадалки закапывал фотографии глав САП и НАБУ на кладбище

Но именно «мистический след» сделал историю ещё более резонансной. На фоне разговоров о влиянии Ермака на украинскую политику пользователи соцсетей теперь обсуждают не только деньги, недвижимость и залог, но и то, кто мог советовать одному из самых влиятельных людей в окружении Зеленского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar