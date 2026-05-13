Гадалка «Вероника Феншуй» отчитывала Ермака за «стратегию страуса» и советовала тикать с города
Гадалка «Вероника Феншуй» советовала Ермаку «успеть выехать» с Украины
Гадалка, записанная в телефоне соратника Зеленского Андрея Ермака как «Вероника Феншуй», советовала бывшему чиновнику «успеть выехать» с Украины. Такие данные озвучил прокурор на суде, изучив переписку.
Как пишет издание ВРЕМЯ.UA, 24 декабря 2025 года женщина сообщила абоненту, подписанному как «Андрей 2025», что злится из-за его бездействия и «стратегии страуса».
«Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать? Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы, или вас», – процитировала прокурор гадалку.
В то же время гадалка посоветовала ему подумать над возможностью покинуть Украину.
"Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу», – указано в ответе Ермаку.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение, а суд арестовал связанные с делом землю и недострои на 14 миллионов гривен. Сам Ермак отвергает обвинения. Прокуратура требует ареста Ермака с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Вчера судья начал изучать материалы дела (а это 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), но не успел до конца дня. Заседание продолжается сегодня. В ходе процесса уже была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй, которая давала ему консультации также по кадровым вопросам.
