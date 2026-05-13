Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис» по поводу назначений на госдолжности и присылал ей даты рождения кандидатов. Об этом сообщает украинское издание Hromadske со ссылку на заявление прокурора.

«Андрей Ермак переписывался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. Об этом заявила прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку», — говорится в сообщении на сайте издания.

По данным следствия, Ермак как минимум с 2020 года советовался с этим абонентом при назначении важных чиновников — например, премьер-министра, министра здравоохранения, генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова. При этом имена он не называл, а отправлял только даты рождения. Прокурор привела этот эпизод как пример связей и влияния Ермака, которое он приобрёл за годы работы главой офиса Зеленского. По версии следствия, он до сих пор не утратил это влияние и не ограничен в общении со свидетелями.

На заседании адвокат Ермака попросил время для ознакомления с материалами дела. Судья объявил, что слушания продолжатся в среду в 12:00.

Напомним, НАБУ и САП в рамках операции «Мидас» предъявили обвинения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу о так называемых «плёнках Миндича». Согласно материалам следствия, Ермак фигурирует в аудиозаписях под псевдонимом R2 и является участником ОПГ, причастной к легализации более 460 миллионов гривен (свыше 10 млн долларов), полученных преступным путём, в том числе от коррупционных схем в компании «Энергоатом». Эти средства, по версии НАБУ, были отмыты в период с 2021 по 2025 год через финансирование строительства элитного коттеджного городка «Династия» в селе Козин под Киевом, где для фигурантов возводились частные резиденции. Помимо Ермака, подозрения были предъявлены бизнесмену Тимуру Миндичу, чьи разговоры и легли в основу дела, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову; Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение меры пресечения для Ермака, которому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, однако сам он отрицает обвинения.