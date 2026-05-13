Выдвижение обвинений бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку может помочь закончить конфликт на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, добавив, что это усилит давление на Киев со стороны США.

«У [президента США Дональда] Трампа есть определённая цель — заключение некого мирного соглашения между Россией и Украиной, которое даст ему политические очки перед выборами в конгресс. Для него это принципиально важно, а главным противником завершения военных действий является Зеленский, точнее, банда, которая управляет Украиной, поскольку для них завершение войны, оно подобно смерти», — сказал Бородай.

Именно поэтому на них давят, в том числе через обвинения Ермаку, ведь от него ниточки тянутся прямо к Зеленскому.

По данным украинского Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия». Якобы Ермак участвовал в этом проекте. Участники сговорились построить четыре дома для себя. Строительство шло с 2021 по 2025 год, причём после начала боевых действий работы даже активизировались. На строительство элитных коттеджей под Киевом незаконно потратили 460 миллионов гривен — это около 10,5 миллиона долларов.