В Госдуме допустили, что обвинение Ермаку поможет завершить конфликт на Украине
Бородай: Обвинение Ермаку усилит давление США на Зеленского и приблизит мир
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Выдвижение обвинений бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку может помочь закончить конфликт на Украине.
Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, добавив, что это усилит давление на Киев со стороны США.
«У [президента США Дональда] Трампа есть определённая цель — заключение некого мирного соглашения между Россией и Украиной, которое даст ему политические очки перед выборами в конгресс. Для него это принципиально важно, а главным противником завершения военных действий является Зеленский, точнее, банда, которая управляет Украиной, поскольку для них завершение войны, оно подобно смерти», — сказал Бородай.
Именно поэтому на них давят, в том числе через обвинения Ермаку, ведь от него ниточки тянутся прямо к Зеленскому.
По данным украинского Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия». Якобы Ермак участвовал в этом проекте. Участники сговорились построить четыре дома для себя. Строительство шло с 2021 по 2025 год, причём после начала боевых действий работы даже активизировались. На строительство элитных коттеджей под Киевом незаконно потратили 460 миллионов гривен — это около 10,5 миллиона долларов.
Накануне вечером сотрудники НАБУ провели обыски у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака — пришли в его офис и дом. После этого ему официально вручили подозрение. Дело связано с отмыванием денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, которые связаны с этим делом. Их общая стоимость — 14 миллионов гривен. Сам Ермак считает обвинения безосновательными. Прокуратура просит суд арестовать Ермака, но разрешить ему выйти под залог в 180 миллионов гривен (это больше 300 миллионов рублей). Рассмотрение дела перенесли на 13 мая и будут вести его в закрытом режиме. Всё потому что материалов очень много — судья не успел всё изучить. Дело состоит из 16 томов, в каждом примерно по 250 страниц. Судья успел только выслушать прокурора и просмотреть часть документов. У судьи есть три дня, чтобы принять решение. Ожидается, что оно станет известно до пятницы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.