12 мая, 16:35

Суд по избранию меры пресечения Ермаку взял паузу до завтра

Обложка © Telegram / УНИАН

Рассмотрение дела Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, отложено до 13 мая и будет продолжено в закрытом формате. Причиной тому стал внушительный объём материалов, который не позволил Высшему антикоррупционному суду Украины принять решение о мере пресечения для экс-чиновника.

Как передаёт "Страна.ua», у судьи есть трое суток на определение меры пресечения, которое ожидается до пятницы, 15 мая. Часть судебных заседаний будет проходить в закрытом режиме. Сегодня суд успел выслушать прокурора и ознакомиться лишь с небольшой частью дела, состоящего из 16 томов по 250 страниц.

Кадры решала гадалка: Прокуратура нашла переписки Ермака с ворожеей
Кадры решала гадалка: Прокуратура нашла переписки Ермака с ворожеей

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными. Тем временем САП просит арестовать экс-главу офиса Зеленского с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
