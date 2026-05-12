Суд по избранию меры пресечения Ермаку взял паузу до завтра

Рассмотрение дела Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского, отложено до 13 мая и будет продолжено в закрытом формате. Причиной тому стал внушительный объём материалов, который не позволил Высшему антикоррупционному суду Украины принять решение о мере пресечения для экс-чиновника.

Как передаёт "Страна.ua», у судьи есть трое суток на определение меры пресечения, которое ожидается до пятницы, 15 мая. Часть судебных заседаний будет проходить в закрытом режиме. Сегодня суд успел выслушать прокурора и ознакомиться лишь с небольшой частью дела, состоящего из 16 томов по 250 страниц.