12 мая, 12:05

Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что обвинение против него является следствием «беспрецедентного публичного давления на правоохранительные органы», направленного на принятие конкретных процессуальных решений. Такое заявление он сделал в ответ на письменный запрос украинского издания «Левый берег».

В письме Ермак заявил, что вместе с адвокатами работает над материалами дела и считает выдвинутые против него обвинения безосновательными. Он также подчеркнул важность независимости следствия от «политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния», добавив, что его реакция на процессуальные действия остается прежней, как и после обысков в ноябре прошлого года.

САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен.

Наталья Демьянова
