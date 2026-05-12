САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит арестовать экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-руководителя офиса Зеленского подозревают в легализации 460 млн гривен (770 млн рублей). Суд по Ермакку начнётся сегодня в 16:00.