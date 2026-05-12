День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:59

САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит арестовать экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-руководителя офиса Зеленского подозревают в легализации 460 млн гривен (770 млн рублей). Суд по Ермакку начнётся сегодня в 16:00.

Коттеджный городок, «прачечная» и $10,5 млн: Дело Ермака обрастает новыми обвинениями
Коттеджный городок, «прачечная» и $10,5 млн: Дело Ермака обрастает новыми обвинениями

Напомним, Андрей Ермак покинул пост главы офиса Владимира Зеленского 28 ноября 2025 года. Его отставке предшествовал громкий коррупционный скандал. Речь идёт о публикации «плёнок Миндича» — записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В этих диалогах обсуждались схемы хищений и способы давления на антикоррупционные органы. После публикации материалов ситуация вокруг Ермака резко обострилась. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего чиновника. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Ермак
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar