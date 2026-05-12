САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит арестовать экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Экс-руководителя офиса Зеленского подозревают в легализации 460 млн гривен (770 млн рублей). Суд по Ермакку начнётся сегодня в 16:00.
Напомним, Андрей Ермак покинул пост главы офиса Владимира Зеленского 28 ноября 2025 года. Его отставке предшествовал громкий коррупционный скандал. Речь идёт о публикации «плёнок Миндича» — записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В этих диалогах обсуждались схемы хищений и способы давления на антикоррупционные органы. После публикации материалов ситуация вокруг Ермака резко обострилась. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего чиновника. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен.
