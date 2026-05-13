13 мая, 00:45

В МИД РФ допустили, что скандал вокруг Ермака ударит по помощи Киеву

Обложка © Telegram / Андрій Єрмак

Скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Украине со стороны Евросоюза. Об этом заявил посол МИД РФ Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

«Шанс есть. Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ, и европейских структур, которые выступают соучастниками, — они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе», — отметил дипломат.

Мирошник также назвал действия НАБУ определённым сигналом. По его словам, остаётся вопрос — насколько Зеленский сможет его правильно расшифровать и интерпретировать.

Ермаку предъявили обвинение в отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией.

Меркурис заявил, что обыски НАБУ на Украине выглядят как начало госпереворота

Ранее стало известно, что рассмотрение дела Андрея Ермака отложено до 13 мая и будет продолжено в закрытом формате. Причиной стало большое количество материалов, не позволившее Высшему антикоррупционному суду вынести решение о мере пресечения для бывшего чиновника. У судьи есть три дня на принятие решения, которое ожидается до пятницы. За это время суд успел заслушать прокурора и ознакомиться только с частью дела, состоящего из 16 томов по 250 страниц.

Виталий Приходько
