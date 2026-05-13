Меркурис заявил, что обыски НАБУ на Украине выглядят как начало госпереворота

Британский аналитик Александр Меркурис связал обыски Национального антикоррупционного бюро Украины с начинающимся госпереворотом. Как он рассказал в эфире своего YouTube-канала, НАБУ активизировалось для того, чтобы подорвать позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Меркурис отметил, что в центральной части Киева возле административных объектов были замечены вооружённые представители силовых структур. Одновременно, по его словам, в информационном пространстве начали распространяться сведения о задержаниях и расследованиях, затрагивающих людей из ближайшего окружения экс-комика.

Он также указал на расследования НАБУ в отношении Тимура Миндича. По мнению Меркуриса, подобная активность может свидетельствовать о нарастающем конфликте внутри украинской политической системы и попытках ослабить влияние действующего руководства страны.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела Андрея Ермака отложено до 13 мая и будет продолжено в закрытом формате. Причиной стало большое количество материалов, не позволившее Высшему антикоррупционному суду вынести решение о мере пресечения для бывшего чиновника. У судьи есть три дня на принятие решения, которое ожидается до пятницы. За это время суд успел заслушать прокурора и ознакомиться только с частью дела, состоящего из 16 томов по 250 страниц.