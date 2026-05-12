Ермак назвал необоснованным подозрение в легализации денег

Подозреваемый в легализации нелегальных денежных средств бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал обвинение необоснованным. Он намерен оставаться на Украине и «отстаивать свои права, своё имя и свою репутацию». Об этом он сообщил в соцсетях.

«Состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого мне было сообщено о подозрении. Вместе с адвокатами работаем с материалами дела. Но уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: сообщение о подозрении является необоснованным. Как адвокат с более чем 30-летним стажем, я всегда руководствовался законом. И сейчас так же буду защищать свои права, своё имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины. Я открыт ко всем процессуальным действиям», — утверждает Ермак.

По его словам, в последние месяцы на следственные органы оказывалось публичное давление с призывами составить сообщение о подозрении в его отношении. Ермак считает, что уголовные производства не должны зависеть от политической риторики, кампаний в медиа или внешнего влияния.

«Я остаюсь на Украине, продолжу вести адвокатскую деятельность», — заключил бывший глава офиса.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела Андрея Ермака отложено до 13 мая и будет продолжено в закрытом формате. Причиной стало большое количество материалов, не позволившее Высшему антикоррупционному суду вынести решение о мере пресечения для бывшего чиновника. У судьи есть три дня на принятие решения, которое ожидается до пятницы. За это время суд успел заслушать прокурора и ознакомиться только с частью дела, состоящего из 16 томов по 250 страниц.