Четыре паспорта и 86 выездов: САП заявила о риске побега Ермака

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак имеет украинский загранпаспорт и четыре дипломатических паспорта. Об этом заявила сторона обвинения во время обоснования меры пресечения.

Прокурор САП отметила, что у Ермака, по мнению обвинения, достаточно возможностей, чтобы скрываться от органов досудебного расследования как на Украине, так и за её пределами. По её данным, у экс-главы Офиса президента есть паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также четыре дипломатических паспорта. Один из них действует до 2030 года.

Сторона обвинения также сообщила, что с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал государственную границу 86 раз. При этом прокурор уточнила, что данных о поездках Ермака после 20 ноября 2025 года нет. По её словам, сведения из системы автоматизированного контроля «Аркан» были удалены.

Эти аргументы САП привела в суде при обсуждении меры пресечения. Обвинение настаивает, что у бывшего чиновника есть ресурсы и документы, позволяющие покинуть страну или скрываться от следствия.

Андрей Ермак долго считался одним из самых влиятельных людей в окружении Владимира Зеленского, но теперь его фамилия оказалась в центре крупного антикоррупционного дела. НАБУ и САП подозревают бывшего главу офиса президента Украины в причастности к легализации 460 миллионов гривен через элитное строительство под Киевом. Материалы дела уже насчитывают 16 томов — примерно по 250 страниц каждый. Сам Ермак связь с объектом отрицает.