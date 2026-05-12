Ермак спонсировал стройку элитных домов под Киевом за счёт преступной группировки
Обложка © Telegram / УНИАН
Прокурор САП на суде по делу экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака заявила, что участники проекта «Династия» называли возведение четырёх домов «Большой стройкой». Этот термин ранее использовался для обозначения довоенной правительственной программы строительства дорог.
Проектирование коттеджного городка «Династия» обошлось в 735 тысяч долларов, включая 178 тысяч за резиденцию Ермака. Строительство, начавшееся до СВО, курировалось отцом Ермака, а затем другим представителем. Следствие полагает, что экс-глава ОП финансировал строительство дома через «преступную организацию Миндича», активно участвуя в её деятельности и привлекая других.
По сообщениям украинских СМИ, дома в «Династии» предназначались для Ермака, Миндича, Чернышова и, возможно, Зеленского.
Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными. Тем временем САП просит арестовать экс-главу офиса Зеленского с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей).
