Ермак спонсировал стройку элитных домов под Киевом за счёт преступной группировки

Прокурор САП на суде по делу экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака заявила, что участники проекта «Династия» называли возведение четырёх домов «Большой стройкой». Этот термин ранее использовался для обозначения довоенной правительственной программы строительства дорог.

Проектирование коттеджного городка «Династия» обошлось в 735 тысяч долларов, включая 178 тысяч за резиденцию Ермака. Строительство, начавшееся до СВО, курировалось отцом Ермака, а затем другим представителем. Следствие полагает, что экс-глава ОП финансировал строительство дома через «преступную организацию Миндича», активно участвуя в её деятельности и привлекая других.

По сообщениям украинских СМИ, дома в «Династии» предназначались для Ермака, Миндича, Чернышова и, возможно, Зеленского.