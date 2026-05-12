Дело Ермака потянуло на 16 томов по 250 страниц

В ходе судебного заседания по делу экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака адвокат защиты сообщил, что материалы уголовного производства составляют 16 томов, каждый из которых содержит около 250 страниц. Об этом пишет УНИАН.

Сторона защиты подала ходатайство о переносе заседания для предоставления дополнительного времени на ознакомление с документами. Сегодня мера пресечения не будет избрана — планируется только выступление прокурора и оглашение части материалов дела.

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными.