День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:35

Дело Ермака потянуло на 16 томов по 250 страниц

Защита Ермака попросила перенести заседание — в деле 16 томов по 250 страниц

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

В ходе судебного заседания по делу экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака адвокат защиты сообщил, что материалы уголовного производства составляют 16 томов, каждый из которых содержит около 250 страниц. Об этом пишет УНИАН.

Сторона защиты подала ходатайство о переносе заседания для предоставления дополнительного времени на ознакомление с документами. Сегодня мера пресечения не будет избрана — планируется только выступление прокурора и оглашение части материалов дела.

САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака
САП требует арест с многомиллионным залогом для Ермака

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar