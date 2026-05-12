Ермаку пришлось бы 220 лет работать у Зеленского, чтобы накопить на залог

Андрею Ермаку пришлось бы около 220 лет работать главой офиса Владимира Зеленского, чтобы заработать сумму залога, которую прокуратура намерена запросить в суде. Такие подсчёты приводит ТАСС на основании декларации Ермака.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура планирует просить суд избрать Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Его размер, по данным журналистов, может составить $4,1 млн. Именно эту сумму агентство сопоставило с официальными доходами бывшего главы офиса Зеленского.

Из подсчётов следует, что при прежнем уровне заработка Ермаку понадобилось бы более двух веков работы на государственной должности, чтобы накопить такие деньги. Эта оценка стала ещё одним поводом для обсуждения финансовой стороны дела. Вокруг Ермака уже разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с возможным отмыванием средств.

Ермак долго считался одним из самых влиятельных людей в окружении Зеленского, но теперь его фамилия оказалась в центре крупного антикоррупционного дела. НАБУ и САП подозревают бывшего главу офиса президента Украины в причастности к легализации 460 млн гривен через элитное строительство под Киевом. Дело Ермака потянуло на 16 томов по 250 страниц. Сам он связь с объектом отрицает, а его защита называет подозрения необоснованными.