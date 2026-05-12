Семёрка мечей против Влюблённых: таро показали, может ли Ермак потянуть Зеленского на дно

Таро-расклад на возможные политические последствия для Владимира Зеленского из-за ситуации вокруг Андрея Ермака показал жёсткую и нервную конструкцию. Читать его стоит не как пророчество, а как символический сценарий кризиса.

В центре расклада оказались Влюблённые и Семёрка мечей. Такая связка может указывать на союз, построенный не только на партнёрстве, но и на глубокой взаимной зависимости. В политическом контексте это выглядит как история, где судьбы двух фигур слишком тесно переплетены.

Семёрка мечей добавляет к этому мотив закулисных решений, скрытых договорённостей и постоянного маневрирования. Если переносить расклад на политический сюжет, он может говорить о ситуации, где один участник слишком много знает о другом.

Сверху выпала Пятёрка жезлов — карта открытого конфликта, давления и борьбы групп. Это не похоже на разовый удар: скорее на затяжную турбулентность, в которой разные силы пытаются перехватить контроль над повесткой.

Справа появилась Шестёрка мечей. Она может означать попытку выйти из кризиса, дистанцироваться или перевести историю в более безопасную плоскость. Но эта карта не выглядит как победа — скорее как отход и попытка минимизировать ущерб.

Снизу лежит перевёрнутая Пятёрка мечей. В таком положении она часто читается как конфликт, который становится токсичным для всех участников. В политическом смысле это может указывать на риск взаимного ослабления, сливов и раскола внутри системы.

Самая громкая карта расклада — Суд. Она связана с публичным итогом, вскрытием накопленных противоречий и моментом, когда историю уже трудно удержать в кулуарном режиме.

Если отвечать прямо в логике расклада, проблемы Ермака могут серьёзно ударить по Зеленскому. Но карты скорее показывают не мгновенный обвал, а долгий изматывающий кризис, где главная опасность — в глубокой взаимной зависимости и накоплении внутренних конфликтов.

11 мая фамилия Ермака снова оказалась в центре большого скандала. По данным украинских СМИ, к бывшему главе офиса Зеленского пришли НАБУ и САП, после чего ему вручили подозрение по делу о легализации 460 млн гривен через элитную недвижимость под Киевом. Следствие связывает эту историю с более широкой коррупционной схемой вокруг «Энергоатома», а сам Ермак свою причастность к роскошным объектам отрицает.