Появилось видео «вспотевшего от волнения» Ермака из суда

В украинских пабликах появилось видео с заседания суда по делу бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. На кадрах он выглядит заметно менее спокойным, чем на опубликованных ранее фотографиях.

Видео © Киев24news

Судя по видео, Ермак сильно волнуется. Его поведение уже начали активно обсуждать в украинских медиа и соцсетях. Отдельное внимание привлёк вопрос о том, сохраняет ли он влияние на решения Офиса президента после увольнения. Ермак ответил, что не комментирует вбросы медийных кампаний.

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными.