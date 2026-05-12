День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:15

Появилось видео «вспотевшего от волнения» Ермака из суда

Опубликовано видео с заседания суда по делу Ермака

Обложка © Кадр с прямой трансляции ВРЕМЯ.UA

Обложка © Кадр с прямой трансляции ВРЕМЯ.UA

В украинских пабликах появилось видео с заседания суда по делу бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. На кадрах он выглядит заметно менее спокойным, чем на опубликованных ранее фотографиях.

Видео © Киев24news

Судя по видео, Ермак сильно волнуется. Его поведение уже начали активно обсуждать в украинских медиа и соцсетях. Отдельное внимание привлёк вопрос о том, сохраняет ли он влияние на решения Офиса президента после увольнения. Ермак ответил, что не комментирует вбросы медийных кампаний.

«С попкорном наблюдаю»: Юнашев объяснил, почему Зеленский пока вне досягаемости, а его друзья сыпятся
«С попкорном наблюдаю»: Юнашев объяснил, почему Зеленский пока вне досягаемости, а его друзья сыпятся

Накануне вечером НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП. Речь идёт о деле о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, связанные с делом. Общая стоимость имущества оценивается в 14 миллионов гривен. Ермак назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Ермак
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar