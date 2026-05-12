Пока одни соратники Владимира Зеленского получают подозрения, другие — оформляют «бегство» из страны, в Кремлёвском пуле внимательно следят за развитием событий. Журналист Александр Юнашев признался: он тоже любит наблюдать за этим «сериалом» с попкорном. Но в оценках перспектив самого Зеленского он крайне осторожен. И вот почему.

«Не буду лукавить, мне тоже нравится с попкорном наблюдать за тем, как ближайшие друзья и соратники Зеленского сбегают или приземляются на скамейке обвиняемых», — написал Юнашев в Telegram-канале.

Однако журналист призвал не обольщаться раньше времени. По его словам, многие эксперты видят в этом давление США на экс-комика с целью заставить его завершить конфликт. Однако сам Юнашев считает такую логику сомнительной. Он напоминает, что Зеленский, будучи президентом, обладает неприкосновенностью и пока не может стать фигурантом уголовных дел, в отличие от его окружения.

«В случае если военные действия завершатся, ему придётся пойти на выборы, на них он, вероятнее всего, проиграет, и далее начнётся уголовное преследование», — заявил журналист, предполагая, что реальные риски для Зеленского возникнут только после утраты власти.