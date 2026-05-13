«Я на всё готов»: Прокурор раскрыла, о чём Ермак переписывался с гадалкой
Обложка © ТАСС / EPA / MAXYM MARUSENKO
Прокурор в суде зачитала переписку экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака с его гадалкой. Из сообщений следует, что чиновник скидывал предсказательнице имена руководителей НАБУ и САП, а также обсуждал с ней необходимость «контрудара» против коалиции, ориентированной на антикоррупционное бюро. Об этом сообщает «Страна.ua».
Ермак перечислял участников этой группы и писал: «Я на всё готов. Завтра готов». В ответ гадалка призывала его к решительным действиям, чтобы не потерять власть: «Или вы, или вас».
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели обыски в его доме и офисе, после чего вручили ему подозрение, а суд арестовал связанные с делом землю и недострои на 14 миллионов гривен. Сам Ермак отвергает обвинения. Прокуратура требует ареста Ермака с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Судья не успел изучить все материалы (в деле 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), однако на решение у него есть три дня — до пятницы. Сегодня экс-глава офиса президента Украины прибыл в Высший антикоррупционный суд, где проходит второе заседание по избранию меры пресечения.
