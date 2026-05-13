«Я на всё готов»: Прокурор раскрыла, о чём Ермак переписывался с гадалкой

Прокурор в суде зачитала переписку экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака с его гадалкой. Из сообщений следует, что чиновник скидывал предсказательнице имена руководителей НАБУ и САП, а также обсуждал с ней необходимость «контрудара» против коалиции, ориентированной на антикоррупционное бюро. Об этом сообщает «Страна.ua».

Ермак перечислял участников этой группы и писал: «Я на всё готов. Завтра готов». В ответ гадалка призывала его к решительным действиям, чтобы не потерять власть: «Или вы, или вас».