День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:13

Ермак прибыл в антикоррупционный суд для избрания меры пресечения

Обложка © ТАСС / EPA / MAXYM MARUSENKO

Обложка © ТАСС / EPA / MAXYM MARUSENKO

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд. Сегодня там проходит второе заседание по вопросу избрания меры пресечения, передают местные СМИ.

Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд. Видео © УНИАН

Первая часть слушаний состоится в закрытом режиме. После перерыва в зал планируют допустить представителей СМИ. Другие подробности заседания пока не приводятся.

Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников
Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников

Напомним, экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег. 11 мая сотрудники НАБУ пришли с обысками в его дом и офис. Затем ему вручили подозрение. Суд уже арестовал связанные с делом землю и недострои за 14 миллионов гривен. Ермак отвергает обвинения. Прокуратура требует ареста, но с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Заседание перенесли на 13 мая, процесс будет закрытым. Судья не успел изучить все материалы: в деле 16 томов, каждый примерно по 250 страниц. Он лишь выслушал прокурора и бегло просмотрел часть документов. На решение у судьи три дня. Вердикт ожидают до пятницы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar