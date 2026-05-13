Ермак прибыл в антикоррупционный суд для избрания меры пресечения

Напомним, экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег. 11 мая сотрудники НАБУ пришли с обысками в его дом и офис. Затем ему вручили подозрение. Суд уже арестовал связанные с делом землю и недострои за 14 миллионов гривен. Ермак отвергает обвинения. Прокуратура требует ареста, но с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Заседание перенесли на 13 мая, процесс будет закрытым. Судья не успел изучить все материалы: в деле 16 томов, каждый примерно по 250 страниц. Он лишь выслушал прокурора и бегло просмотрел часть документов. На решение у судьи три дня. Вердикт ожидают до пятницы.