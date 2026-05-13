Ермак по совету гадалки закапывал фотографии глав САП и НАБУ на кладбище

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовалася с гадалкой, которая записана в его телефоне как «Вероника Феншуй», по поводу устранения недоброжелателей и конкурентов. В частности, как пишет блогер Анатолий Шарий, экс-чиновник закапывал на кладбище фотографии глав антикоррупционных ведомств.

«Ермак не раз просил у гадалки, к которой он и Зеленский регулярно обращались (а Зеленский обращался совсем недавно) по всем вопросам, «сделать на смерть» главам САП и НАБУ. С этой же целью водитель Ермака лично в ноябре 2025 года отправился на кладбище «Лесное», где закопал фотографии глав ведомств в могилу, указанную гадалкой», — утверждает Шарий.

В суде сегодня подтвердили, что в канун католического Рождества 24 декабря Ермак присдал гадалке фамилии тех, на кого хотел бы навести порчу.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (а это 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), но не успел до конца дня. Заседание продолжается сегодня. В ходе процесса уже была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй, которая давала ему консультации также по кадровым вопросам и советовала покинуть Украину.