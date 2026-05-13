Ермак отрёкся от Вероники «Фэншуй» на суде и счёл её одной из возможных знакомых
Андрей Ермак.
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не общался с гадалками и не помнит женщину, которую СМИ идентифицировали как его личного астрологического консультанта. Так он ответил на вопрос о знакомстве с Вероникой Аникиевич. В контактах у политика она была подписана как «Вероника Фэншуй Офис»
«Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий. Может, какая-то и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол Вуду или что там писали. Я юрист, адвокат тридцать лет. Очень много людей, с которыми я сталкивался по жизни», — сказал Ермак.
Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (16 томов по 250 страниц каждый), но не успел до конца дня, и заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса была раскрыта переписка Ермака с абонентом по имени Вероника «Феншуй» — гадалкой, которая консультировала его по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП. Как пишет блогер Анатолий Шарий, экс-чиновник не раз просил гадалку «сделать на смерть» руководителям антикоррупционных ведомств; с этой целью в ноябре 2025 года водитель Ермака лично отправился на кладбище «Лесное» и закопал фотографии глав ведомств в указанную гадалкой могилу.
