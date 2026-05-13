Ермак отрёкся от Вероники «Фэншуй» на суде и счёл её одной из возможных знакомых

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не общался с гадалками и не помнит женщину, которую СМИ идентифицировали как его личного астрологического консультанта. Так он ответил на вопрос о знакомстве с Вероникой Аникиевич. В контактах у политика она была подписана как «Вероника Фэншуй Офис»

«Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий. Может, какая-то и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол Вуду или что там писали. Я юрист, адвокат тридцать лет. Очень много людей, с которыми я сталкивался по жизни», — сказал Ермак.