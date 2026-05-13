Суд изберёт меру пресечения Андрею Ермаку завтра

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит арестовать Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей). На заседании сам бывший соратник Зеленского заявил, что таких денег у него нет, а его адвокат назвал залог «неподъёмным».

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (а это 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), но не успел до конца дня. Заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП.