13 мая, 14:54

Суд изберёт меру пресечения Андрею Ермаку завтра

Обложка © ТАСС / EPA / MAXYM MARUSENKO

Суд изберёт меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку завтра, 14 мая, в 9:00, сообщает УНИАН.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит арестовать Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен (более 300 млн рублей). На заседании сам бывший соратник Зеленского заявил, что таких денег у него нет, а его адвокат назвал залог «неподъёмным».

Ермак по совету гадалки закапывал фотографии глав САП и НАБУ на кладбище

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (а это 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), но не успел до конца дня. Заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП.

Александра Вишнякова
