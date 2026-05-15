15 мая, 08:02

СБУ просят проверить гадалку Ермака на связи с ФСБ

Та самая «Вероника Фэншуй». Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить гадалку Андрея Ермака, известную как Вероника Фэншуй (Аникиевич). Нардеп намерен узнать, не связывались ли с ворожеей спецслужбы России и не «подсказывали» ли ей, какие советы давать Ермаку.

«Я хотел бы увидеть ответ на вопрос: какие именно советы она давала где-то в январе-феврале 2022 года. И кадровые, и геополитические. Потому что, напомню, именно Ермак убеждал президента, что вторжения не будет. Ну, и судя по тому, что 16 февраля 2022 года он занимался своим домиком в Козине, то и сам в это верил», — написал Железняк в телеграм-канале.

Отец позирует с флагом РФ, а сама пишет на русском: Раскрыта личность гадалки Ермака «Вероники Феншуй»

Напомним, во время расследования дела экс-главы офиса Владимира Зеленского выяснилось, что ему часто давала советы — в том числе кадровые и политические — гадалка. В частности, «Вероника Фэншуй» советовала Андрею Ермаку уезжать из страны, пока его не арестовали. А ещё она рекомендовала ему проводить обряды против глав антикоррупционных органов — например, закапывать их фотографии на кладбище.

Александра Вишнякова
