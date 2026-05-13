Отец позирует с флагом РФ, а сама пишет на русском: Раскрыта личность гадалки Ермака «Вероники Феншуй»
«Вероника Феншуй» оказалась бухгалтером из Херсона, ведущей канал на русском
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronika.danilenko.9
Стали известны подробности о личности Вероники Аникиевич, известной в Cети как «Вероника Феншуй». Она упоминалась во время заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по делу бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Подробности рассказали в программе журналистских расследований на базе украинской службы Радио Свобода «Схемы».
Аникиевич окончила Херсонский государственный технический университет, а в своих резюме на сайтах по поиску работы указывала, что её профессиональная деятельность связана с бухгалтерией и финансами предприятий. При этом Вероника ведёт Telegram-канал на русском языке под названием «Лунные часы», где, как сказано в описании, «с помощью своих знаний в астрологии помогает людям».
Журналисты также нашли её записи в соцсетях. В них Аникиевич выражала поддержку Андрею Ермаку и обвиняла антикоррупционные органы Украины в том, что они «продались россиянам и помогают продавить капитуляцию». Все записи она также ведёт на русском языке.
Кроме того, из соцсетей удалось найти и её отца. Мужчина живёт в Геническе и поддерживает Россию. На личных фотографиях он позирует с российским флагом и георгиевской лентой.
Напомним, что «Вероника Фэншуй» советовала Андрею Ермаку уезжать из страны, пока его не арестовали. А ещё она рекомендовала ему проводить обряды против конкурентов — например, закапывать их фотографии на кладбище. Сам коррупционный скандал вокруг Ермака связан не с мистикой, а с деньгами. Украинские антикоррупционные органы подозревают его в отмывании крупных сумм через покупку элитной недвижимости. Речь может идти о сотнях миллионов гривен. Сам Ермак свою вину отрицает.
