Отец позирует с флагом РФ, а сама пишет на русском: Раскрыта личность гадалки Ермака «Вероники Феншуй»

Стали известны подробности о личности Вероники Аникиевич, известной в Cети как «Вероника Феншуй». Она упоминалась во время заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по делу бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Подробности рассказали в программе журналистских расследований на базе украинской службы Радио Свобода «Схемы».

Аникиевич окончила Херсонский государственный технический университет, а в своих резюме на сайтах по поиску работы указывала, что её профессиональная деятельность связана с бухгалтерией и финансами предприятий. При этом Вероника ведёт Telegram-канал на русском языке под названием «Лунные часы», где, как сказано в описании, «с помощью своих знаний в астрологии помогает людям».

Журналисты также нашли её записи в соцсетях. В них Аникиевич выражала поддержку Андрею Ермаку и обвиняла антикоррупционные органы Украины в том, что они «продались россиянам и помогают продавить капитуляцию». Все записи она также ведёт на русском языке.

Кроме того, из соцсетей удалось найти и её отца. Мужчина живёт в Геническе и поддерживает Россию. На личных фотографиях он позирует с российским флагом и георгиевской лентой.