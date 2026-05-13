«Ворота в ад»: Звезда «Битвы экстрасенсов» уверяет, что Зеленского и Ермака погубил кладбищенский песок

История вокруг Андрея Ермака всё больше напоминает не только коррупционный, но и мистический триллер. После сообщений о «Веронике Фэншуй», кладбищенском песке и странных обрядах в деле НАБУ появилась новая версия: экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru заявила, что такие практики могли обернуться для Владимира Зеленского и его ближайшего соратника тяжёлыми последствиями.

По словам Мироновой, строить дом на кладбищенском песке нельзя, потому что живые в таком случае соприкасаются с «мёртвой энергией». Она считает, что это может отражаться на здоровье, психике и судьбе тех, кто находится в таком месте.

«Если говорить непосредственно о том, можно ли строить дом на кладбищенском песке — конечно, нет. Люди, которые живые, соприкасаются с мёртвой энергией, они начинают сами потом болеть», — сказала экстрасенс.

Миронова заявила, что песок в такой истории не может быть защитой. По её версии, он, наоборот, усиливает негативную энергию места и создаёт замкнутую «воронку».

Песок вообще никогда не являлся никакой защитой, он только усугубляет энергию мёртвых, увеличивает «мертвечину» Дарья Миронова экстрасенс

Мистический след в деле Ермака стал одной из самых обсуждаемых деталей расследования НАБУ. В опубликованных материалах фигурировала женщина, записанная как «Вероника Фэншуй». Её связывают с эзотерическими советами бывшему главе офиса Зеленского.

По данным, которые следуют из материалов НАБУ, эта женщина советовала Ермаку «тикать» из страны, а также использовать кладбищенскую символику как защиту. Отдельно упоминалась история с фотографиями политических конкурентов, которые по её совету закапывали на кладбище.

После этого в повестке появилась ещё одна странная деталь — кладбищенский песок. Согласно обсуждаемой версии, его могли использовать при строительстве домов как оберег. Именно этот эпизод и стал поводом для комментария Мироновой, которая назвала такую практику не защитой, а опасным вмешательством в «память места».

«Это называется «ворота в ад»», — сказала экстрасенс.

Миронова допустила, что подобные действия могли быть частью обряда или результатом совета человека, который сам хотел навредить участникам истории. По её словам, если дома действительно строились по такой логике, это могло стать для Зеленского и Ермака не защитой, а источником проблем.