Суд освободил экс-главу офиса президента Украны Андрея Ермака под залог в 140 миллионов гривен. Список плательщиков обнародовало издание «Украинская правда».

Общую сумму собрали как физические лица, так и коммерческие структуры. Среди граждан крупнейшую долю внёс бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров — 30 млн грн.

Также в перечне значатся юристы Роза Тапанова (8 млн), Сергей Свириба (6,5 млн) и Игорь Фомин (5 млн). Помимо них, средства перечислили политтехнолог Владимир Петров (80 тыс. грн), Алина Волошина (368 тыс.) и Александр Крикунов (500 тыс.).

От бизнеса активнее всех участвовало ООО «СУ «СЕМ» (32 млн грн). Почти столько же направило Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн.

Значительные суммы предоставили АО «Де Леге Лата» (14 млн) и ЧП «СВ-ГРУП» (10,2 млн). Замыкают список юрлиц ООО «Миралиф» (9,8 млн), а также АО «А.ДВА.КА.Т» и ООО «Арена Марин», переведшие по 4 млн каждый.

Напомним, внесение указанной суммы позволило фигуранту дела покинуть следственный изолятор. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Андрей Ермак был арестован в мае 2026 года по обвинению в отмывании около 460 миллионов гривен (примерно 10 миллионов долларов) при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом. Суд отправил его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен, который в итоге был собран. По данным следствия, Ермак действовал в составе организованной группы, а само дело является частью масштабного расследования коррупции в энергетической сфере, известного как «пленки Миндича».

Скандал также вскрыл необычные подробности: в телефоне чиновника нашли контакты астролога, с которой он якобы советовался по важным кадровым вопросам. Этот коррупционный скандал угрожает репутации Владимира Зеленского и, по мнению западных СМИ, ставит под вопрос перспективы вступления Украины в Европейский Союз.