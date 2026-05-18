Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает «Страна.ua».

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что за Ермака внесли залог в полном размере — 120 миллионов гривен. При этом выходные бывший главный соратник Владимира Зеленского провёл в СИЗО.

Андрей Ермак, экс-глава Офиса президента Украины, был задержан и 14 мая 2026 года взят под стражу в зале суда по решению Высшего антикоррупционного суда. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 140 млн гривен. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в причастности к легализации 460 млн гривен, полученных преступным путём при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом.

По версии следствия, Ермак был конечным бенефициаром недвижимости, а часть средств могла быть выведена через коррупционные схемы в энергетическом секторе. Сам он отрицает обвинения, называя их безосновательными. К утру 18 мая сумма залога была внесена полностью, после чего Ермак обязан соблюдать ряд процессуальных обязательств, включая ношение электронного браслета и сдачу загранпаспортов.