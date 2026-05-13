Неизвестный бросил яйцо в Андрея Ермака после заседания суда

Возле здания суда в Киеве произошёл инцидент с участием бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Неизвестный бросил в него яйцо и с матом высказал претензии.

Это произошло в момент, когда экс-чиновник выходил из здания после завершения судебного заседания. Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются. Информации о задержании мужчины также не поступало.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег. Обвинения бывший глава офиса Зеленского не признаёт. Прокуратура настаивает на аресте с залогом в 180 миллионов гривен (это больше 300 миллионов рублей). Сегодня Ермак пришёл в Высший антикоррупционный суд на второе слушание. Он сказал в суде, что у него нет такой суммы. Мера пресечения будет избрана завтра, 14 мая.