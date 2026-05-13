Ермак заявил в суде, что у него нет 180 миллионов гривен для внесения залога
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в суде, что не располагает суммой в 180 миллионов гривен, которую требуется внести в качестве залога для его освобождения из-под стражи. Такую сумму запросила сторона обвинения.
«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — сказал экс-чиновник.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели обыски в его доме и офисе, после чего вручили ему подозрение, а суд арестовал связанные с делом землю и недострои на 14 миллионов гривен; сам Ермак отвергает обвинения, а прокуратура требует его ареста с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Судья не успел изучить все 16 томов дела (каждый примерно по 250 страниц), однако на решение у него есть три дня — до пятницы. Сегодня экс-глава офиса президента Украины прибыл в Высший антикоррупционный суд на второе заседание по избранию меры пресечения.
