Ермак заявил в суде, что у него нет 180 миллионов гривен для внесения залога

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в суде, что не располагает суммой в 180 миллионов гривен, которую требуется внести в качестве залога для его освобождения из-под стражи. Такую сумму запросила сторона обвинения.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — сказал экс-чиновник.