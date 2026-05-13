«Я не был депутатом»: Ермаку пришлось краснеть за своего адвоката перед судьёй

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был поднят на смех во время судебных слушаний в Киеве из-за собственного адвоката. Юрист во время выступления в суде, где рассматривается дело об отмывании, перепутал все должности своего подзащитного. Забавный эпизод уже разлетелся по Сети.

- Много лет он был народным депутатом... — начал адвокат. - Я не был, — поправил Ермак. - Да? Извините. Не был народным. Был депутатом парламента. - Я не был депутатом. - Извините, я думал, что... Извините. Был советником? - Консультантом.

Ермак сквозь зубы и краснея был вынужден поправлять своего адвоката. Всё это вызвало смех у присутствовавших журналистов и участников процесса.