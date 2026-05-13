«Я не был депутатом»: Ермаку пришлось краснеть за своего адвоката перед судьёй
Адвокат Ермака перепутал его должности и вызвал смех в зале суда
Андрей Ермак.
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был поднят на смех во время судебных слушаний в Киеве из-за собственного адвоката. Юрист во время выступления в суде, где рассматривается дело об отмывании, перепутал все должности своего подзащитного. Забавный эпизод уже разлетелся по Сети.
Адвокат не смог вспомнить должности Ермака. Видео © Х / Вот так
- Много лет он был народным депутатом... — начал адвокат.
- Я не был, — поправил Ермак.
- Да? Извините. Не был народным. Был депутатом парламента.
- Я не был депутатом.
- Извините, я думал, что... Извините. Был советником?
- Консультантом.
Ермак сквозь зубы и краснея был вынужден поправлять своего адвоката. Всё это вызвало смех у присутствовавших журналистов и участников процесса.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег. Политик отвергает обвинения. Украинская прокуратура требует его ареста с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Сегодня экс-глава офиса президента Украины прибыл в Высший антикоррупционный суд на второе заседание по избранию меры пресечения. Он заявил в ходе слушаний, что у него нет денег на внесение залога. Суд изберёт меру пресечения Ермаку завтра, 14 мая.
