Кто бы это мог быть? Неизвестный захотел взять Ермака на поруки, но не явился в суд

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак мог выйти на поруки в рамках рассматриваемого в отношении него уголовного дела о коррупции и отмывании денег. Однако Высший антикоррупционный суд Украины не выпустил экс-чиновника, так как заявивший о желании взять Ермака на поруки человек не явился на заседание. Об этом пишет издание «Время.ua»