Кто бы это мог быть? Неизвестный захотел взять Ермака на поруки, но не явился в суд
Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura
Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак мог выйти на поруки в рамках рассматриваемого в отношении него уголовного дела о коррупции и отмывании денег. Однако Высший антикоррупционный суд Украины не выпустил экс-чиновника, так как заявивший о желании взять Ермака на поруки человек не явился на заседание. Об этом пишет издание «Время.ua»
Ходатайство о поручительстве было оставлено судьёй без рассмотрения. При этом во время слушаний личность человека, пожелавшего «спасти» Ермака, не раскрывалась.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег. Правоохранители провели обыски в его доме и офисе 11 мая, после чего суд арестовал связанные с делом землю и недострои на 14 миллионов гривен. Сам Ермак отвергает обвинения. Украинская прокуратура требует его ареста с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Сегодня экс-глава офиса президента Украины прибыл в Высший антикоррупционный суд на второе заседание по избранию меры пресечения. Он заявил в ходе слушаний, что у него нет денег на внесение залога.
