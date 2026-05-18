За Ермака внесли залог в полном размере

За бывшего главу ОП Украины Андрея Ермака внесли залог в размере 140 млн гривен, чтобы он мог выйти из СИЗО после проведённых там выходных. Об этом сообщили в украинском Высшем антикоррупционном суде.

После внесения залога Ермак получит право выйти из СИЗО, где он провёл все выходные. Напомним, что бывший глава ОП был арестован 14 мая, однако лазейку для выхода из изолятора ему всё же оставили, но это обошлось в 3,1 млн долларов.