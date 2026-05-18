За Ермака внесли залог в полном размере
© Wikipedia / President.gov.ua
За бывшего главу ОП Украины Андрея Ермака внесли залог в размере 140 млн гривен, чтобы он мог выйти из СИЗО после проведённых там выходных. Об этом сообщили в украинском Высшем антикоррупционном суде.
После внесения залога Ермак получит право выйти из СИЗО, где он провёл все выходные. Напомним, что бывший глава ОП был арестован 14 мая, однако лазейку для выхода из изолятора ему всё же оставили, но это обошлось в 3,1 млн долларов.
Ранее стало известно, что одного из соратников Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов. Уголовное дело оказалось массивным — 16 томов по примерно 250 страниц каждый. Бывшего руководителя ОП Украины поместили под стражу на два месяца с залогом в 140 млн гривен (около 3,1 млн долларов). Обвиняемый заявил, что не располагает такой суммой, но отметил, что среди его знакомых есть состоятельные люди, способные помочь. Вероятно, Ермак надеялся избежать ночёвки в камере, однако к вечеру 14 мая удалось внести лишь 10% от суммы залога.
