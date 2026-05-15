Адвокат «лично проплатил» Ермаку камеру в СИЗО пока ему не собрали и половины залога
Андрей Ермак. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак находится в следственном изоляторе, деньги на залог для него продолжают собирать. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Фомин украинскому телеканалу «Общественное».
Фомин отметил, что для Ермака была «оплачена камера», однако точное местоположение бывшего чиновника ему неизвестно.
«Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, видимо он там, ну не знаю. Я лично проплатил», — сказал адвокат.
По словам Фомина, точная сумма внесённого залога ему неизвестна, но он надеется, что собрано «хотя бы 50%» необходимой суммы. Сбор продолжается, но денег пока не хватает.
Ранее сообщалось, что соратника главы киевского режима Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов. Уголовное дело оказалось объёмным — 16 томов, каждый примерно по 250 страниц. Бывшего руководителя ОП Украины поместили под арест на два месяца, назначив залог в размере 140 млн гривен, что составляет около 3,1 млн долларов. Сам обвиняемый заявил, что у него нет такой суммы, однако отметил, что среди его знакомых есть состоятельные люди, которые могли бы помочь с этим. Ермак наверняка надеялся, что ночевать в камере не придётся, но к вечеру 14 мая за него внесли лишь 10% суммы.
