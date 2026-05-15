Адвокат «лично проплатил» Ермаку камеру в СИЗО пока ему не собрали и половины залога

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак находится в следственном изоляторе, деньги на залог для него продолжают собирать. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Фомин украинскому телеканалу «Общественное».

Фомин отметил, что для Ермака была «оплачена камера», однако точное местоположение бывшего чиновника ему неизвестно.

«Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, видимо он там, ну не знаю. Я лично проплатил», — сказал адвокат.

По словам Фомина, точная сумма внесённого залога ему неизвестна, но он надеется, что собрано «хотя бы 50%» необходимой суммы. Сбор продолжается, но денег пока не хватает.