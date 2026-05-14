«Кто внесёт залог, столкнётся с США»: Как делом Ермака в Зеленского «закачивают» дух Анкориджа

Чтобы бывший глава ОП Украины вышел из СИЗО под залог, нужно внести за него 140 миллионов гривен. Однако это должны быть полностью легальные средства, происхождение которых не вызывает сомнений, с чем у Андрея Ермака как раз есть проблемы. Кому придётся платить за выход соратника Владимира Зеленского, рассказал Life.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Такие деньги на Украине есть, но важно, чтобы они были легальными. То есть они должны быть задекларированы. Иначе это та же самая тема, по которой сегодня отвечает Ермак: отмывание денег, добытых преступным путём», — подчеркнул собеседник.

Над словами Ермака о наличии большого количества приятелей уже задумываются. При этом у самого бывшего главы ОП денег нет, но есть друзья вроде бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана или Владимира Зеленского. Залог также могут внести неназванные юридические фирмы, которые имеют такие средства.

Но в чем проблема? А проблема в том, что уже все поняли, что режим реально сыпется. Если раньше они достаточно легко внесли залог за [бывшего вице-премьера Алексея] Чернышова и других фигурантов, то сейчас поняли, что эта ситуация всё ближе развивается в сторону Зеленского, и завтра его может не быть. А кто деньги будет отдавать? Где гарантия, что, например, тот же Ермак выйдет, и опять не возбудят уголовное дело, и опять не арестуют по другой статье? Владимир Олейник Экс-нардеп Рады

Уголовных статей под этих людей можно подогнать множество, и опять будет обсуждаться выход под залог, но многие задумаются, стоит ли давать эти деньги, считает Олейник.

«Уже некоторые депутаты предупредили: кто даст залог, будет иметь дело с Соединёнными Штатами Америки. Потому что все понимают, что в данном случае, чтобы привести это <...> племя в какое-то чувство, ударились Соединённые Штаты», — указал экс-нардеп.

По его словам, президент США Дональд Трамп начал «закачивать дух Анкориджа» в Зеленского через Ермака, чтобы показать, что его ждёт такая же судьба, если он будет оказывать сопротивление мирному урегулированию.

Надо всегда помнить слова Зеленского: «Ермак уйдёт со мной». Части уравнения просто поменялись местами — Ермак ушёл первым, причём в тюрьму, заметил политик.

«А почему бы не уйти и Зеленскому? Ведь год назад, если бы кто-то сказал, что Ермак может быть арестован, многих бы считали за сумасшедших. Всё течет, всё изменяется. Сегодня я бы сказал, что вероятность внесения залога — 50%. Могут внести, а могут нет», — полагает бывший депутат Рады.

Дело в том, что Ермак позиционирует и причисляет себя к сообществу адвокатов. По профессии он действительно является таковым. После ухода с поста главы ОП он опять вернулся к адвокатской деятельности, поэтому таких контор, которые могут внести за него залог, много, уверен Олейник.

«Я поднял декларацию за 2024 год, где его заработная плата была 1200 долларов. На залог — это где-то 200 с чем-то лет надо ему работать? Кстати, и Зеленскому чуть-чуть больше надо работать. А его зарплата 666 долларов в месяц. Правда, символическая цифра? 666. Это из декларации. Поэтому у него таких легальных денег нет», — заключил Олейник.