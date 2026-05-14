Ермак заявил, что у него нет 140 млн гривен на залог, но есть друзья с деньгами

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого Печерский суд постановил отправить под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн гривен (около $3,1 млн), заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами.

«Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», — сказал он журналистам после оглашения вердикта.

Адвокатам предстоит собирать сумму по «друзьям». Политик также дал комментарий по существу претензий: «Я остаюсь на Украине. Мне нечего скрывать».

Он арестован из-за риска отъезда с Украины. Ермак был обязан сдать заграничные и дипломатические паспорта, а также воздерживаться от общения с фигурантами дела Тимуром Миндичем, неким Чернышовым и рядом других свидетелей. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья. Служители Фемиды постановили: если фигурант внесёт залог, он выйдет из-под стражи, но будет носить электронный браслет.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Ермак, по данным российских и украинских источников, планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности экс-глава офиса Зеленского ведёт переговоры о предоставлении убежища в Израиле или Канаде.