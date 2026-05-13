Находящийся под следствием Ермак ведёт переговоры об убежище в Израиле и Канаде

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует уехать из Украины. Источники в российских силовых структурах рассказали об этих намерениях экс-чиновника. Украинские инсайдеры подтверждают, что Ермак рассматривает вариант отъезда в Израиль или Канаду.

«По данным украинских источников, <...> Андрей Ермак планирует покинуть Украину», — приводит комментарий неназванного собеседника РИА «Новости».

По его словам, с высокой долей вероятности сейчас идут переговоры о предоставлении убежища в Израиле и Канаде.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег. Бывший чиновник не признаёт эти обвинения. Прокуратура настаивает на аресте с залогом в 180 миллионов гривен — это больше 300 миллионов рублей. 13 мая состоялось второе слушание в Высшем антикоррупционном суде. Ермак заявил, что у него нет такой суммы. Мера пресечения ему изберут завтра, 14 мая.